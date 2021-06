Gosens opzione Inter se va via Hakimi, ma solo in un caso – Sky

Gosens ieri ha impressionato, ancora una volta, in Portogallo-Germania dove è andato in gol e ha fatto di tutto (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, ospite di Sky Sport 24, sostiene che l’Inter può puntare sul laterale dell’Atalanta in caso di cessione di Hakimi.

AL TOP NEL RUOLO – Robin Gosens si sta imponendo, anche agli Europei, come uno dei migliori laterali sinistri d’Europa. Gianluca Di Marzio parla delle possibilità di mercato per il tedesco: «L’Atalanta in genere i suoi gioielli li vende attorno a trenta milioni di euro. Piace alla Juventus e piace all’Inter, però l’Atalanta vuole solo cash e per questo è più facile che vada all’estero. Ma, se l’Inter dovesse cedere Achraf Hakimi al PSG e prendere settanta milioni magari può decidere di impostare una trattativa per Gosens con l’Atalanta. Dipenderà molto da Hakimi: se va al PSG è un conto, se va al Chelsea con Marcos Alonso come contropartita è un altro perché sarebbe coperta».