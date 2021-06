Italia-Galles, sprint Bastoni: la probabile formazione – Sky

Italia-Galles andrà in scena oggi alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo Sky Sport dovrebbe essere arrivato il momento di Bastoni, mentre Barella rifiaterà partendo dalla panchina. Ecco le probabili formazioni.

TURNOVER – Roberto Mancini ha scelto la formazione titolare da schierare in Italia-Galles, l’ultima giornata del Girone A. Secondo quanto riporta Sky Sport, Alessandro Bastoni ha vinto il ballottaggio con Francesco Acerbi per sostituire Giorgio Chiellini. Il difensore dell’Inter farebbe così il suo esordio in questo Europeo. Nicolò Barella dovrebbe partire dalla panchina per rifiatare in vista degli ottavi, mentre in attacco è certa la presenza di Andrea Belotti. Federico Chiesa ha recuperato dal piccolo problema fisico accusato ieri (vedi articolo) e prenderà il posto di Domenico Berardi. Questa la probabile formazione di Mancini per Italia-Galles secondo Sky Sport: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Cristante, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.