Lukaku, possibile turno di riposo in Belgio-Finlandia – Sky

Lukaku potrebbe avere un turno di riposo nella sfida Belgio-Finlandia in programma domani alle ore 21. Il centravanti dell’Inter è fondamentale per l’economia del gioco del ct Roberto Martinez e potrebbe rifiatare in vista degli ottavi di finale. Questa la ricostruzione di Matteo Barzaghi a Sky Sport.

TURNO DI RIPOSO – Ecco le parole di Matteo Barzaghi di Sky: «Penso che Romelu Lukaku possa riposare. Manca ancora un giorno, ma l’indicazione è che possa partire dalla panchina per poi entrare con relax nella ripresa. Il Belgio è già qualificato, manca poco per il primo posto. Il commissario tecnico Roberto Martinez l’ha fatto capire: ha detto che giocheranno Eden Hazard e Kevin De Bruyne per mettere minuti. Penso che giocherà uno fra Christian Benteke e Michy Batshuayi. Lukaku va gestito, è troppo importante per il Belgio: ha segnato due gol in due partite, in entrambe il migliore in campo. Sicuramente è l’uomo migliore, sarà fatto riposare».