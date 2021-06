Tecca: «Lukaku? Migliorato grazie all’Inter. Difficile si fermi»

Lukaku sta giocando un Europeo eccezionale confermandosi anche su palcoscenici di alto livello. Per lui piovono elogi da tutta Europa e Massimo Tecca è della stessa opinione. Ecco le parole del giornalista a Sky Sport sul centravanti dell’Inter.

LAVORO MIGLIORATO – Romelu Lukaku potrebbe partire dalla panchina domani nel match che vedrà il Belgio affrontare la Finlandia (vedi articolo). Un turno di riposo per prepararsi meglio per gli ottavi di finale. Ma non sarà facile toglierlo dal campo. Questa almeno è l’opinione di Massimo Tecca a Sky: «Riposo domani per Romelu Lukaku? Non mi sembra un’impresa facile. Le vuole giocare tutte, sembra non abbia giocato la stagione con l’Inter perché è arrivato molto lucido. Gol, assist, un lavoro migliorato all’Inter facendo salire la squadra e dando una mano ai compagni. È veramente incredibile».