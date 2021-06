Eriksen in ritiro con l’Inter di Simone Inzaghi? Decisione simbolo

L’Inter potrebbe prendere una decisione simbolo su Christian Eriksen, centrocampista danese dopo il suo malore nel corso della partita contro la Finlandia.

RIPOSO – “Sport Mediaset”, dopo aver trattato la questione rinnovi nella dirigenza, ha parlato anche di Christian Eriksen. Il centrocampista danese dovrà osservare un periodo di assoluto riposo. L’Inter avrebbe scelto di non fargli visita.

LEGAME – Il giocatore dovrebbe fare ritorno a Milano in un secondo momento per i controlli. Il club nerazzurro vorrebbe averlo in ritiro con la squadra di Simone Inzaghi il prossimo 8 luglio. Una decisione che starebbe a simboleggiare il legame della società con il calciatore. Su questo aspetto, ha sottolineato il sito, si dovrà aspettare.

Fonte: SportMediaset.it