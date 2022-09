Dirigenza Inter ‘irritata’ da alcuni atteggiamenti. Inzaghi incontra la squadra – CdS

Facce preoccupare ad Appiano Gentile il giorno dopo la sconfitta nel derby di campionato. Presente la dirigenza dell’Inter che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si aspetta che Simone Inzaghi risolva alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti contro Milan e Lazio. Il tecnico oggi incontrerà la squadra.

ATTEGGIAMENTI – Ieri ad Appiano Gentile presenti la dirigenza al completo, ma non si è trattato di “summit d’emergenza” anche perché è una consuetudine vederli ad ogni post-partita. Innegabile che stavolta la chiacchierata con il tecnico per analizzare la sfida abbia avuto un peso diverso. Sgombriamo subito il campo da notizie folli: Inzaghi e la sua panchina non è a rischio. Al tempo stesso, però, la dirigenza si aspetta che risolva in fretta i problemi difensivi e alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti in società.

COSA NON VA – Oggi Simone Inzaghi incontrerà la squadra e, dopo aver rivisto il derby perso, spiegherà insieme al suo staff cosa non è andato nel verso giusto. Con toni decisi, il tecnico farà una richiesta ben precisa: serve più attenzione e concentrazione nei momenti duri della partita, un atteggiamento più votato alla sofferenza, stop a presunzione e nervosismi, ma soprattutto minore sufficienza nella fase di non possesso. L’atteggiamento della squadra nel suo complesso, dunque, deve migliorare: più personalità e fame, meno timori.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti