Lukaku vola in Belgio con un obiettivo ben preciso (con l’Inter): i reali tempi di recupero – CdS

Lukaku ha deciso in comune accordo con l’Inter di volare in Belgio per recuperare prima dall’infortunio muscolare. Ecco nel dettaglio i motivi del volo privato secondo il Corriere dello Sport, e i tempi di recupero.

ANTICIPARE I TEMPI – Romelu Lukaku per qualche giorno starà al Proximus Basecamp, la Coverciano della nazionale belga per intenderci, nella piccola cittadina di Tubize. Il centravanti non tornare in Belgio per mancanza di fiducia nei confronti dell’Inter e del suo staff sanitario, sia chiaro, anche perché la decisione è stata presa in comune accordo con la società. Nel centro sportivo della Nazionale Belga ci sono tutte le condizioni ideali per provare ad accorciare i tempi di recupero dopo il problema al flessore. Lukaku avrà a disposizione macchinari di ultima generazione e professionisti che lo conoscono bene, tra i quali il dottore e il preparatore atletico della nazionale. Un programma unicamente focalizzato al suo recupero.

RIENTRO – Il rientro di Lukaku a Milano è previsto per venerdì, per assistere in tribuna a San Siro a Inter-Torino in programma sabato alle 18. L’attaccante belga a quel punto conta di essere a disposizione del gruppo con l’obiettivo di giocare la sfida di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen dal 1′ e contro l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti