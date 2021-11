Di Caro: «Inter sembra accontentarsi. Ieri doveva vincere la partita»

Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato in collegamento su Tutti Convocati sostenendo di come all’Inter manchi quella cattiveria giusta per vincere determinate partite

NO CATTIVERIA − Di Caro ha qualche perplessità sull’Inter: «L’Inter è come se si accontentasse e di essere soddisfatta nel lottare insieme alle altre. Ma l’Inter dovrebbe avere una ferocia agonistica e una rabbia però noto che se la gioca con gli altri allo stesso modo. Arriva dalla vittoria dello scudetto quindi deve avere una cattiveria diversa. L’Inter doveva vincere la partita di ieri e non l’ha fatto».