Marani: «Milan-Inter come la Stramilano. Risultato che congela classifica»

Matteo Marani, all’interno del contenitore Il Calcio è servito su Sky Sport, ha commentato la partita tra Milan-Inter giocata ieri sera a San Siro. Per il giornalista, classifica congelata ma con quattro squadre in corsa

DERBY − La disamina di Marani sull’1-1 tra Milan e Inter: «Derby come la corsa Stramilano per la voglia di giocarsela. Milan coraggioso, è stata una corsa per la cornice, per il pubblico, nonché per la coreografia fatta dai tifosi. Derby di spettacolo che sposta poco la classifica. Si tratta di due squadre molto forti. Le squadre più forti sono le quattro davanti, i sette punti non chiudono nulla così come i 10 dell’Atalanta. Chiaro che Milan e Napoli stanno andando fortissimo. L’Inter deve approfittare l’occasione con il Napoli per accorciare».