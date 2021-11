Marelli: «Calhanoglu-Kessié? Var non poteva intervenire, contatto di gioco»

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24. Prestazione eccellente dell’arbitro e un commento sul rigore Calhanoglu-Kessié

ARBITRAGGIO − Marelli fa una breve moviola della gara di ieri sera: «Prestazione eccezionale di Doveri. A me non interessano i giudizi mediatici e social, altrimenti non troveremmo mai un giudizio positivo. Derby stupendo, la partita è stata segnata da due episodi. Un solo ammonito giusto, Ballo Tourè. Grande correttezza dei giocatori che hanno protestato il giusto per una partita come questa, ciò dipende dal rispetto che Doveri si è conquistato negli anni. Il Var non poteva intervenire nel primo caso Calhanoglu-Kessié, a mio parere era un semplice contatto di gioco anche se la dinamica porta al fischio».