Dal Pino: «Grande spot Milan-Inter. Peccato per il non aver avuto il 100%»

Paolo Dal Pino, in collegamento su GR Parlamento, ha parlato della partita di ieri sera tra Milan e Inter. Il presidente della Lega Serie A ha comunicato la sua amarezza per la mancata capienza massima

CAPIENZA − Dal Pino contento della gara ma parla anche della mancato capienza massima: «Grande spot, bellissima partita il Derby tra Milan e Inter, peccato non avere avuto il 100% del pubblico. Stessa cosa per la partita dell’Italia di venerdì. La regola del greenpass serve come direzione di uscita da questo paese, non è possibile vedere teatri al chiuso pieni e gli stadi di no. Noi siamo un’industria, in altri paesi come Inghilterra o Spagna hanno il 100% nonostante i più contagi. Ieri, Milan-Inter avrebbe potuto portare il pienone a San Siro. I tifosi poi non si devono stupire se le squadre vendono i grandi giocatori. In Italia abbiamo un contributo sul PIL importante, sembra non visto. Non abbiamo mai parlato di aiuto e ristori, abbiamo perso un miliardo e trecento milioni e non abbiamo mai chiesto questi soldi. Ciò che non abbiamo avuto è stata la rateizzazione dei contributi fiscali che le squadre hanno difficoltà a pagare».