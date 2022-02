Di Canio avvisa l’Inter: «Contro il Liverpool no all’uno vs uno in difesa»

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio club, ha voluto avvisare l’Inter sul proprio fraseggio nonché sul lasciare l’uno contro uno in difesa contro il Liverpool in Champions League

EVITARE − Di Canio sul gioco nerazzurro ma poi avvisa in vista del Liverpool: «Contro la Roma poteva stare 4-0 dopo 20′, poi se non trova quel siluro Sanchez non l’avrebbe chiusa. L’Inter è’ una squadra però che enfatizza il possesso, la tiene anche 8-10 secondi, vogliono fare un calcio super internazionale. Però ti porta a rischiare soprattutto contro le grandi squadre. Un piccolo errore non te lo permettono. Non puoi far fare l’uno contro uno con gli attaccanti del Liverpool, altrimenti ciao ciao. Non ti puoi permettere di perdere palloni in mezzo al campo perché se no ti puniscono. Uno contro uno non lo puoi fare con il Liverpool».