Inter-Liverpool, dal Burnley messaggio di Klopp per mercoledì: 9/11 in campo?

Inter-Liverpool è il prossimo impegno dei nerazzurri, mercoledì alle ore 21 in Champions League. Dallo 0-1 di questo pomeriggio a Burnley (vedi articolo) c’è un messaggio che i Reds di Klopp mandano in vista dell’andata degli ottavi.

ZERO TURNOVER – Jurgen Klopp non ha pensato alla Champions League per la partita di Premier League in casa del Burnley: hanno giocato i migliori. Una sorta di prova generale per Inter-Liverpool, dove la formazione potrebbe essere molto simile a quella vista al Turf Moor. Ecco gli undici iniziali dei Reds oggi: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané. I due esterni d’attacco, reduci dalla Coppa d’Africa, sono entrambi partiti titolari e hanno quindi superato ogni problema dovuto alla lunga assenza. Mohamed Salah è rimasto in campo tutto l’incontro, Sadio Mané è uscito al 63′. Al suo posto Diogo Jota, che è una delle possibili modifiche per mercoledì: si giocherà il posto con Roberto Firmino, un ballottaggio classico. Più difficile vedere invece titolare Luis Diaz, acquisto di gennaio dal Porto, anche se il colombiano oggi non è sceso in campo. L’altro dubbio per Inter-Liverpool è Naby Keita o uno fra Thiago Alcantara, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain, ma l’ossatura della squadra di Klopp sarà presumibilmente la stessa vista oggi.