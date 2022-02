VIDEO – Genoa-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Salernitana, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ANCORA UN PARI – Genoa-Salernitana 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Terzo pareggio in altrettante partite per Alexander Blessin da allenatore del Genoa, stavolta però segnando rispetto ai due precedenti 0-0. In avvio segna Manolo Portanova, ma c’è un fuorigioco ed è quindi annullato. Tutto buono invece al 32′, quando Caleb Ekuban scappa via a sinistra e crossa basso per la deviazione nell’area piccola di Mattia Destro. La Salernitana emerge al 46′ del primo tempo, ossia nel recupero: è un lampo di Simone Verdi, va via sulla destra e crossa per la sponda di Milan Djuric al centro, dove Federico Bonazzoli col sinistro in anticipo su Zinho Vanheusden pareggia. Destro ha la palla per il nuovo vantaggio, Luigi Sepe gliela para e per l’arbitro la trattenuta di Radu Dragusin non è da rigore. Entra il grande ex Diego Perotti, ci prova con un destro parato da Salvatore Sirigu senza grosse difficoltà. Per Genoa e Salernitana è un punto che non sposta tanto: la zona salvezza resta lontana per entrambe.

Video con gli highlights di Genoa-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.