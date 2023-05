De Paola: «Inter, equilibrio grazie a un giocatore. Inzaghi? Giudizio positivo»

Paolo De Paola ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, alla vigilia del derby contro il Milan, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League.

GIUDIZIO – Queste le parole di Paolo De Paola sull’Inter nel corso de L’Editoriale in onda su TMW Radio. «Inter ha trovato equilibrio grazie a un giocatore, ovvero Brozovic. Ha ritrovato condizione, dato che in alcuni momenti non risultava performante. Inzaghi? Giudizio positivo. Vince la Supercoppa, si sta avvicinando alla finale di Champions e ora si trova tra le prime quattro, che bisogna dire di più? Non ha vinto lo scudetto questo è vero, ma parliamo di una squadra che ora è in una forma strepitosa e che si può permettere il lusso anche di poter tenere Lukaku in panchina. E se dovesse arrivare a giocarsi la finale di Istanbul sono convinto che non sfigurerebbe né con il Real Madrid né con il Manchester City».