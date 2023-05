Acerbi: «Fatto niente, ma se non passiamo sarà stagione di m…»

No, io sono stato al Milan e ho sempre detto mille volte che sono stato un po’ sciocco. Era un passaggio della mia vita che dovevo fare, ho avuto questa malattia che mi ha fatto ritornare in me. Non è una rivalsa, è una partita di Champions League.

Vuoi riscattare i problemi coi tifosi avuti alla Lazio?

Ormai sono passati. Io sono sincero: ringrazio Inzaghi e basta. Senza di lui sarei rimasto alla Lazio, lui mi conosce. Cerco di fare il meglio sia per i miei compagni sia per chi mi dà fiducia, ma lo faccio per me e non per dimostrare nulla a nessuno. Finché giocherò a pallone andrò sempre avanti per la mia strada, come ho fatto l’anno scorso. Quando cambio squadra sarà sempre lo stesso, so quello che voglio e quello che farò. Questo fa sì che il mister e i compagni, che sono stati straordinari fin dall’inizio, mi hanno dato una mano per entrare. Poi se faccio bene o male il mister decide se farmi giocare.

Quest’annata, con diciassette partite in due mesi e una semifinale di Champions League, ti può spingere a essere ancora di più il professionista che sei diventato?