Lukaku è riuscito a instillare dei dubbi nelle gerarchie di Inzaghi?

Lukaku scalpita per giocare Inter-Milan. E le sue prestazioni in crescita potrebbero aver finalmente messo Inzaghi nelle condizioni di ripensare le sue gerarchie granitiche.

RITORNO AD ALTI LIVELLI – Lukaku ha lottato tutta la stagione per riprendersi il suo ruolo all’Inter. Prima il lunghissimo infortunio, poi l’inseguimento alla miglior condizione fisica. Solo ad aprile si è iniziata a rivedere la versione migliore del belga. Poi praticamente un altro mese perché anche la fortuna inizasse a girare nel verso giusto. Adesso, a metà maggio, si può dire: Lukaku è tornato. E forse adesso Inzaghi può veramente mettere in discussione le sue gerarchie.

SEGNALI DI CRESCITA – Quello dell’attaccante non è un segnale isolato. Un fuoco di paglia. Inzaghi gli ha dato tempo, partite, minuti. Fiducia costante, almeno in Serie A. E Lukaku ha messo insieme segnale dopo segnale. Con l’Empoli si è sbloccato. Così da lì ha messo insieme cinque gol e tre assist in quattro gare. Decidendo le sfide con Lazio e Roma, tra le altre. Dando l’impressione col Sassuolo di essere tornato il trascinatore dei tempi migliori. Segnali veri, forti. Con una continuità che può cambiare quello che sembra immutabile.

IDEA POSSIBILE – Le gerarchie di Inzaghi sono granitiche. In campionato trova minuti da titolare Lukaku. In Champions League gioca Dzeko. Che non a caso ha riposato col Sassuolo, senza disputare nemmeno un minuto. La prestazione del belga però è una di quelle che può mettere un tarlo. Un ulteriore passo avanti, dopo una crescita costante. Una partita cambiata coi colpi del singolo. Non è più solo una questione di dare fiducia e sperare. C’è una ragionevole certezza. Lukaku è tornato. E stavolta Inzaghi può pensare veramente di schierarlo titolare col Milan.