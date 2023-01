De Grandis: «Napoli, sconfitta che ci sta contro l’Inter. Partita però meritata!»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Napoli, parlando anche della lotta scudetto in Serie A.

SCONFITTA A SAN SIRO – De Grandis ha analizzato così la sconfitta del Napoli contro l’Inter, entrando più nello specifico nei protagonisti della gara: «Una sconfitta del Napoli si poteva prevedere, l’Inter ha fatto una partita clamorosamente buona nello scontro diretto. Io però penso che il Napoli non si debba preoccupare, tranne se non dovesse cambiare le cose. Anche in questa partita dove l’Inter ha meritato di vincere, la reazione del Napoli c’è stata. Si discute sempre che Lukaku non abbia fatto una buona stagione, ma l’infortunio è qualcosa che lo ha veramente imprigionato e secondo me il suo ritorno coincide con il ritorno dell’Inter, perché lui allunga la squadra. Io resto del partito di Lukaku e sono convinto che sarà utile in questa stagione in attesa della forma migliore. Edin Dzeko è un giocatore di un’intelligenza superiore, quello contro il Napoli è stato un gol per tempismo e presa di posizione assolutamente apprezabile. Giusto che ci sia una sorta di alternanza in avanti e riportare Lukaku nella migliore condizione e che con Lautaro Martinez forma una bellissima coppia, però Dzeko è di una grandissima intelligenza».