Marchetti: «Skriniar, rinnovo difficile e ultimatum Inter. Lukaku? Situazione»

Luca Marchetti ha parlato della situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter e al futuro di Romelu Lukaku.

RINNOVO – Queste le parole da parte di Luca Marchetti sulla situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Skriniar ad oggi è molto difficile che rinnovi. Io credo che l’Inter questo stia cominciando a capirlo. Ha dato una sorta di ultimatum a Skriniar. Gli ha detto: “Entro la fine del mercato mi devi dire definitivamente che non firmi. Se non riceverò una risposta, la considero un no”».

FUTURO – Così invece Marchetti sul futuro di Romelu Lukaku. «Quali sono i termini del rinnovo di Lukaku, fanno un altro anno come questo? Secondo me, sì. Ancora un altro anno in prestito e poi, eventualmente, può poggiare le basi di questa trattativa che ci sarà con il Chelsea, immagino, nel cominciare a ragionare di cifre per l’anno successivo. È troppo grande la cifra iniziale per poterla far riscattare dall’Inter subito. E il Chelsea non può fare una grande minusvalenza. E quindi più passano gli anni e più si ammortizza il costo del cartellino e più diventa accessibile il costo di Lukaku, del cartellino, dico. L’ingaggio sempre quello rimarrà».