De Grandis: «Inter più forte del Milan. Inzaghi non vuole due cose»

Prosegue l’avvicinamento al derby Inter-Milan e De Grandis vede una squadra favorita. Da Sky Sport 24 il giornalista ipotizza quali saranno le mosse dei due allenatori.

MOMENTO CHIAVE – Stefano De Grandis, dal centro di Milano, vede come ci si sta preparando a Inter-Milan: «C’è tantissima tensione, che è una tensione proprio dal derby. Nel senso: è vero che gli interisti fanno i cori, però sotto sotto un po’ di paura della beffa c’è. Nel derby ti immagini qualcosa di irrazionale, coi milanisti che un po’ ci sperano ma con preoccupazione che serpeggia. Credo che quello che passa nella testa di Stefano Pioli sia una voglia di rivalsa enorme. Credo che, dal punto di vista dei nervi e della capacità battagliera, il Milan farà una partita del genere: non so se vincerà, ma metterà tutto quello che ha. Deve fare una partita intelligente, se sbagli e prendi gol rischi di fare una brutta figura. Sarà una partita credo abbastanza tattica nel primo tempo, che può essere sbloccata con un gol improvviso su calcio piazzato come all’andata. Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione e che i suoi giocatori pensino di aver già vinto. Non giocherà in difesa, sarebbe un suicidio far fare la partita al Milan, ma non darà spazio dietro ai difensori. Secondo me l’Inter è più forte del Milan, ma non tanto: nella struttura di rosa e nella profondità. Poi il Milan ha delle individualità che l’Inter non ha, quella di Rafael Leao mi convince sempre: è simile a Romelu Lukaku di due anni fa».