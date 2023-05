Inter-Milan, Rafael Leao dal 1′. Pioli con un altro rientro in formazione

Inter-Milan si giocherà alle ore 21 e ci sarà anche Rafael Leao. L’attaccante partirà titolare, con Pioli che in formazione ha un ulteriore recupero dopo la sconfitta per 0-2 dell’andata delle semifinali di Champions League.

DI RITORNO – In Inter-Milan ci sarà Rafael Leao. Le formazioni ufficiali usciranno fra poco più di due ore, attorno alle 19.30, e il nome del portoghese figurerà negli undici titolari di Stefano Pioli. L’ha anticipato ieri in conferenza stampa (vedi articolo), rimandando all’esito della rifinitura che ha poi visto l’attaccante fare la seduta in gruppo. Partirà quindi lui a sinistra, con Alexis Saelemaekers che si sposta sulla destra ossia il suo ruolo classico. Da trequartista Brahim Diaz, non essendoci Ismael Bennacer che si è operato stamattina (vedi articolo), come centravanti ovviamente nessun dubbio sulla presenza di Olivier Giroud. Dovrebbe invece andare in panchina Junior Messias, che ha recuperato ma ieri si è allenato solo in parte con i compagni.

L’ALTRO RITORNO – Il Milan riparte dalla sconfitta dell’andata e, in mezzo alle due partite con l’Inter, ha perso 2-0 contro lo Spezia. Lì, oltre a Rafael Leao e Messias, era indisponibile Rade Krunic che però ha recuperato. Sarà lui ad affiancare Sandro Tonali nel 4-2-3-1, modulo anche qui “chiamato” perché ieri il tecnico ha detto di pensare a «non più tre centrocampisti ma un trequartista in più rispetto all’andata». In difesa c’era un dubbio sul partner di Fikayo Tomori, ma dovrebbe essere risolto in favore di Malick Thiaw. Sei giorni fa aveva giocato Simon Kjaer, con il tedesco subentrato nel corso della ripresa. Come terzini nessun dubbio sulla presenza di Davide Calabria e Theo Hernandez, così come di Mike Maignan fra i pali. Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.