Inter-Milan, Inzaghi pronto a dare la formazione! Quasi certezza – Sky

Fra poco ci sarà la riunione tecnica, che precederà il trasferimento al Meazza per Inter-Milan. Dal Meazza, in collegamento per Sky Sport 24, Paventi dà la formazione che – con una certezza pressoché definitiva – Inzaghi comunicherà alla squadra.

LE SCELTE – Largo alla continuità per il derby Inter-Milan. Simone Inzaghi fa valere il detto “squadra che vince non si cambia” ed è intenzionato a schierare la stessa formazione dell’andata. Lo dà per pressoché certo Andrea Paventi dal Meazza: «Nell’Inter ci sono conferme. Inzaghi, se non cambierà qualcosa dalla riunione tecnica dove darà la formazione ai giocatori, confermerà la stessa formazione dell’andata. C’è Edin Dzeko, grande protagonista all’andata avendola sbloccata. Siamo quasi certi che sarà identica». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.