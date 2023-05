Inter-Milan, curve già al lavoro! Prime persone al Meazza

Mancano poco meno di quattro ore e mezza al calcio d’inizio di Inter-Milan, ma c’è già chi è al Meazza. Sono i rappresentanti delle due curve, che hanno preparato una coreografia di spicco.

L’AVVICINAMENTO – L’apertura dei cancelli al Meazza per il derby Inter-Milan sarà – in via del tutto eccezionale – alle 18. A San Siro però ci sono già alcuni tifosi dentro lo stadio: sono i rappresentanti delle due curve, che hanno da sistemare tutto l’occorrente per le coreografie. Annunciata già da giorni, soprattutto lato Inter, qualcosa di particolare per l’evento, perciò è necessario mettere tutto in ordine con anticipo. I tifosi nei due settori, quando entreranno, troveranno quindi già tutto pronto.