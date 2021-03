Darmian – intervenuto come ospite all’evento organizzato dall’Inter contro ogni forma di discriminazione razziale – ha un messaggio sull’argomento. Ed è rivolto soprattutto ai più giovani. Di seguito le sue parole riprese dal sito ufficiale della società nerazzurra

GESTI, NON PAROLE – Nell’evento organizzato dall’Inter (vedi nota) c’è spazio anche per il breve intervento di Matteo Darmian sul tema: «Mi intristisce il fatto che nel 2021 il problema del razzismo è ancora così attuale. È importante continuare a combatterlo. Non solo con le parole ma anche con gesti concreti. E sensibilizzare il più possibile i più giovani». Questo il pensiero di Darmian, che segue quello del Vice President Javier Zanetti (vedi dichiarazioni).

Fonte: Sito Ufficiale Inter [Inter.it]