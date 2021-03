Zanetti – Vice President dell’Inter -, intervenuto all’evento organizzato dalla società nerazzurra per ricordare l’impegno contro ogni forma di discriminazione razziale, si esprime sul tema a nome del Club. Di seguito le sue parole riprese dal sito ufficiale della società nerazzurra

CAMBIAMO LE COSE – Uno degli ospiti speciali dell’evento organizzato dall’Inter contro la discriminazione razziale (vedi nota) è Javier Zanetti, che ricorda i valori della sua società: «Per l’Inter Il tema del contrasto a ogni forma di discriminazione è di fondamentale importanza. E questo incontro è la dimostrazione di come il nostro Club, fin dalla fondazione, abbia a cuore i temi dell’inclusione e della fratellanza. La cosa essenziale di fronte a episodi di razzismo è non rimanere indifferenti e combatterlo con decisione anche quando non ci tocca in prima persona, soltanto così è possibile cambiare le cose». Queste le parole di Zanetti, tra i principali protagonisti della campagna BUU.

Fonte: Sito Ufficiale Inter [Inter.it]