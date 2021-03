Matthaus compie 60 anni! Auguri a un indimenticabile cuore nerazzurro

Lothar Matthaus, anche a distanza di anni, continua a essere nel cuore di tanti (se non tutti) i tifosi interisti. Per uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio e protagonista dello scudetto dei record, oggi sono 60 anni.

60 ANNI – A Erlangen, in Germania (Baviera) il 21 marzo 1961 nasce un calciatore destinato a diventare leggenda. Si chiama Lothar Matthaus. Un giocatore ancora oggi indimenticato dai tifosi nerazzurri. Matthaus arriva all’Inter nel 1988 e subito dimostra di essere uno dei centrocampisti più forti di sempre, tanto che Diego Armando Maradona lo definirà “il miglior avversario che abbia mai avuto in tutta la mia carriera”. Al primo anno con la maglia nerazzurra, Matthaus conquista subito lo scudetto, che verrà poi ricordato come quello “dei record”. Nella stagione 1990-1991 arriverà anche la Coppa Uefa con lui come uno dei grandi protagonisti, dimostrato dal super gol all’Atalanta nei quarti di finale (vedi video).

PALLONE D’ORO – Per capire la grandezza e l’importanza di Lothar Matthaus, basta guardare il suo palmarès. Oltre allo Scudetto e alla Coppa Uefa delle stagioni 88-89 e 90-91, il centrocampista tedesco mise in bacheca sette titoli della Bundesliga (conquistati con la maglia del Bayern Monaco), una Supercoppa Italiana con l’Inter, tre coppe di Germania, tre coppe di lega tedesca e un’altra Coppa Uefa sempre con la maglia dei bavaresi. Ma anche e soprattutto un Europeo nel 1980 e un Campionato del Mondo nel 1990. Proprio quest’ultimo gli valse il Pallone d’Oro, che Matthaus festeggiò in maglia nerazzurra. Oggi, però, a festeggiarlo siamo noi. Per il suo sessantesimo compleanno e per tutte le emozioni che ci ha regalato. Auguri, Lothar.