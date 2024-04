Inter, festa scudetto appena iniziata! Il programma fino a maggio – CdS

I tifosi dell’Inter non vedono l’ora di continuare i festeggiamenti per lo scudetto: Corriere dello Sport illustra tutto il programma previsto da qui fino a maggio.

FESTA – Il post partita di Milan-Inter ha dato un assaggio di quella che sarà la grande festa dell’Inter domenica prossima. La vittoria dello scudetto ha creato in casa nerazzurra un fermento magico, che sembra destinato a durare davvero a lungo. Nella stagione 2020/2021 la tifoseria interista non poté godersi del tutto la celebrazione del tricolore, a causa delle limitazioni in poste dal Covid, abbracciando la squadra nerazzurra solo da molto lontano. Quest’anno, però, il programma è decisamente diverso e durerà più a lungo del previsto, considerando la bravura dell’Inter nel conquistare il tricolore con cinque giornate d’anticipo.

Inter, è qui la festa? Ecco il programma

PROGRAMMA – La festa scudetto dell’Inter, dunque, è iniziata lo scorso lunedì, dopo il trionfo contro il Milan, e si prepara a continuare domenica pomeriggio. Dopo il match di San Siro contro il Torino, spostato alle ore 12.30, la squadra di Simone Inzaghi sfilerà per le vie di Milano a bordo di ben due bus scoperti per all’incirca cinque ore. I tifosi nerazzurri potranno seguire e abbracciare i campioni d’Italia per 8 kilometri, per una sfilata che inizierà alle ore 16.00 e terminerà poco dopo le 21.00 con l’arrivo in Piazza Duomo. Ma la festa scudetto dell’Inter andrà avanti fino a tarda notte, come accaduto proprio lunedì scorso.

MAGGIO – Ma i festeggiamenti in casa Inter continueranno ancora a lungo, almeno fino a maggio. Domenica 18, infatti, secondo il calendario della Serie A i nerazzurri dovranno affrontare la Lazio, nell’ultima sfida casalinga durante la quale potranno alzare al cielo, finalmente, il trofeo. In occasione della penultima giornata di campionato, dunque, la squadra di Inzaghi potrà godersi ancora il calore dei propri tifosi, che verranno intrattenuti a San Siro anche da uno spettacolo. Poi verrà il momento della cena istituzionale, nella stessa sera della cerimonia di ritiro dello scudetto o, probabilmente, il giorno successivo. Alla festa saranno attesi, oltre che calciatori e staff Inter, anche sponsor e vip nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia