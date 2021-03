Pandini compie 23 anni! Auguri alla centrocampista dell’Inter Women

Tanti auguri a Marta Pandini. La centrocampista di Inter Women compie oggi 23 anni. Un compleanno con gol, vista la rete segnata nella sconfitta di ieri per 4-3 contro la Roma (vedi articolo).

COMPLEANNO CON GOL – Nonostante la sconfitta per 4-3 contro la Roma, per Marta Pandini oggi è una giornata di festa. Non solo per il primo gol in Serie A, ma anche perché oggi la centrocampista dell’Inter Women compie 23 anni. E allora tanti auguri Marta, nella speranza che nei prossimi compleanni si possa festeggiare anche con una bella vittoria.