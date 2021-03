VIDEO AMARCORD – Matthaus piega l’Atalanta: Inter in semifinale UEFA

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 marzo 1991. Ai quarti di finale di Coppa UEFA i nerazzurri sbattono fuori l’Atalanta, in un derby tutto italiano. Lothar Matthaus protagonista in entrambi i gol.

DERBY NERAZZURRO – Nei quarti di finale di Coppa UEFA 1990/91, si trovano di fronte Inter e Atalanta. L’andata a Bergamo finisce 0-0, quindi nel ritorno a San Siro è ancora tutto aperto. Ma agli uomini di Giovanni Trapattoni bastano tre minuti. Al 60′ Lothar Matthaus batte una punizione dalla destra, che Aldo Serena incorna perfettamente a centro area. Poi, tre minuti dopo, sul tabellino dei marcatori finisce direttamente il tedesco (Pallone d’Oro in carica). L’Inter guadagna una punizione dai trenta metri, che Matthaus scarica all’incrocio con un destro violentissimo. I padroni di casa si avviano così in semifinale, dove elimineranno lo Sporting prima di sconfiggere anche la Roma in finale. Rivediamo gli highlights della vittoria nerazzurra nel video YouTube di “Teleatalanta”: