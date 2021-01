Damiani: “Eriksen, da capire chi lo ha voluto. Inter? L’organico…”

Alla rosa dell’Inter non manca qualità, secondo Oscar Damiani. Anche perché molti giocatori sono arrivati per volontà di Conte, escludendo Eriksen. Ecco le parole del procuratore alla “Domenica Sportiva”.

ORGANICO – Antonio Conte sembra insoddisfatto della rosa dell’Inter, sentendo le sue parole dopo Roma-Inter. Impossibile quindi non tirare in ballo il nome di Christian Eriksen, già in uscita dopo dodici mesi in nerazzurro. Ecco il parere di Oscar Damiani, riguardo il danese e le ambizioni dei nerazzurri: «Bisognerebbe chiedere chi l’ha voluto Eriksen. Perché è un giocatore bravo ma non adatto al calcio italiano, come tipo di caratteristiche. È una rosa assolutamente competitiva, d’altronde è lì, l’Inter non è fuori dai giochi. Questa squadra ha l’organico per puntare a vincere. Ogni tanto Conte si lamenta, però questo non è positivo. Forse è per dare carica ai suoi giocatori, alla società. Però ripeto, l’Inter sta facendo bene, non benissimo, e può vincere il campionato».