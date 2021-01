VIDEO – Fiorentina-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Cagliari, posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



PRIMA IN CASA – Fiorentina-Cagliari 1-0 nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A. La Fiorentina trova il primo successo al Franchi dal ritorno di Cesare Prandelli. Primo tempo molto brutto, con un retropassaggio di Fabio Pisacane sul quale si avventa Dusan Vlahovic e Alessio Cragno gli nega il gol. Protagonista l’arbitro Piero Giacomelli, che al 25′ dà rigore ai viola nonostante sia Vlahovic a calciare Christian Oliva e non il contrario: il VAR inevitabilmente lo corregge. È invece giusto il tiro dal dischetto quando Igor manca l’intervento e prende in pieno Joao Pedro, ma quest’ultimo si fa bloccare in due tempi la battuta da Bartlomiej Dragowski. Errore pesantissimo, col Cagliari che manca il vantaggio dopo due mesi senza vittorie e una classifica pericolante. Nel frattempo esce German Pezzella per un problema fisico, col fallo che arriva mentre i gigliati erano in dieci. Nella ripresa l’ex Giovanni Simeone potrebbe punire i toscani, ma alza troppo il pallonetto che termina alto. Gli sprechi rossoblù si pagano al 72′, con un cross basso di José Maria Callejon sul quale Vlahovic a centro area mette in rete. Ancora in gol l’attaccante serbo, che nell’ultimo mese ha tenuto un’ottima media realizzativa. E per la Fiorentina mercoledì c’è la Coppa Italia contro l’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.