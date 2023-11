Cucchi: «Inter si conferma in vetta dopo gara di spessore. La Juventus…»

Riccardo Cucchi ha parlato anche dell’Inter e della Juventus dopo le partite valide per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

POST – Queste le parole di Riccardo Cucchi all’interno di un post sulla propria pagina Facebook riguardo l’Inter e le tre principali inseguitrici, Juventus, Milan e Napoli. “L’Inter si conferma in vetta alla classifica dopo una gara di spessore contro l’Atalanta. La squadra di Inzaghi è forte in ogni reparto e in tutti i suoi interpreti.

La Juventus segue a 2 punti dopo la vittoria di Firenze dove, ancora una volta, non incassa gol. Difesa migliore del campionato insieme a quella dell’ Inter. La Fiorentina attacca per tutta la gara ma con poca lucidità.

Il Milan sconfitto in casa dall’ Udinese attraversa un momento complicato. La squadra appare smarrita. Ma mantiene il terzo posto. Un terzo posto insidiato da un Napoli in crescita. A Salerno anche sprazzi di bel gioco“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi