Zhang ‘contro’ Zilliacus: la cifra per vendere l’Inter e le intenzioni

Una delle notizie di stamattina riguarda la volontà di Zilliacus – già ribadita da tempo – di prendere l’Inter. Una richiesta che ha già trovato in precedenza la risposta di Zhang, anche se bisogna capire come sarà la risposta in caso di offerta ufficiale.

L’OBIETTIVO – Thomas Zilliacus vuole l’Inter. L’ha già detto più volte e ora lo annuncia formalmente, facendo sapere di aver raccolto da degli investitori una cifra notevole: due miliardi e mezzo di dollari, circa 2,3 miliardi di euro. Ovviamente non tutti andrebbero nell’Inter, solo una parte, ma qui entra in scena Steven Zhang. La proprietà attuale, segnala Sport Mediaset, non ha intenzione di cedere la società. La richiesta che Zhang ha fatto a precedenti investitori interessati è stata di 1,3 miliardi di euro. Zhang ha un piano per rifinanziare il debito, mantenendo così la proprietà, ribadito durante l’Assemblea degli Azionisti. Il prestito di Oaktree scade a maggio 2024, con un totale di 350 milioni da restituire. E se non dovesse arrivare il pagamento totale il fondo diventerebbe automaticamente proprietario del club al posto di Suning. Per questo, Zhang conta di raggiungere nuovi accordi per sistemare la questione. Ma al momento non c’è trattativa con Zilliacus, nonostante le sue richieste.

Fonte: Sport Mediaset