Sabatini: «Inter o Juventus? No pronostico! Sensazione con l’Atalanta»

Comincia la grande attesa di Juventus-Inter, dato che è scontato che sarà partita per definire la vetta della classifica. Sabatini si proietta già sul big match in programma fra tre settimane, parlandone a Microfono Aperto su Radio Sportiva dopo le vittorie contro Atalanta e Fiorentina.

TUTTO APERTO – Sandro Sabatini rinvia il discorso su Juventus-Inter: «Il pronostico sarà difficilissimo. Quella è una sfida che arriva dopo la sosta per le nazionali, bisogna capire quali giocatori si affronteranno. Queste squadre hanno tutti giocatori in nazionale, bisogna capire come tornano e se ci sono giocatori infortunati. Questo vale per l’Inter ma anche per la Juventus, che ne perde tanti. Il pronostico io non lo faccio adesso: il giovedì precedente a Juventus-Inter lo farò».

LA PARTITA – L’Inter ha mantenuto il +2 in classifica sulla Juventus vincendo a Bergamo. L’analisi di Sabatini: «Nella prima mezz’ora, fino al rigore, è stata un’Atalanta che se l’è giocata alla pari se non meglio dell’Inter. Juan Musso? Spero di non avere amici ascoltatori argentini, ma deve giocare Marco Carnesecchi. Per me l’uscita di Musso che genera il rigore è sì tempestiva e forte da portiere coraggioso, ma è molto imprudente se devo essere sincero. Poi l’Atalanta, dopo lo 0-2, ha ripreso a giocare e messo abbastanza alle corde l’Inter. Ma la sensazione di poter riagguantare il risultato non l’ha mai data l’Atalanta, a onore dell’Inter. Questo va detto».