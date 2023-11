Frattesi, Red Bull Salisburgo nel destino? Nuova titolarità possibile

Red Bull Salisburgo-Inter potrebbe di nuovo far rima con Frattesi. Il centrocampista potrebbe tornare titolare con gli austriaci, come all’andata a San Siro. Una nuova occasione per dimostrare il suo inserimento in nerazzurro.

PARTITA DEL DESTINO – Dal Salisburgo a Salisburgo. Il ritorno della Champions League riporta Inzaghi a considerare le rotazioni dei suoi uomini. Con un elemento in particolare da tenere in considerazione: Davide Frattesi. Che già aveva trovato la sua prima partita da titolare nella coppa più prestigiosa proprio a San Siro contro gli austriaci. La sua unica presenza da novanta minuti in maglia Inter. E potrebbe essere richiamato di nuovo dal primo minuto proprio per il secondo round in Austria.

AL CENTRO DEL TURNOVER – Dopo la partita con l’Atalanta e con in vista poi l’impegno di domenica dodici col Frosinone, Inzaghi deve gestire le energie dei suoi uomini. E questo per il centrocampo chiama in causa appunto Frattesi. Il giocatore arrivato apposta in estate per dare spessore al reparto e permettere di tenere alto il livello anche cambiando interpreti. Il tecnico dopo un iniziale rodaggio gli ha già dimostrato fiducia. E una nuova occasione in Champions League permetterebbe all’ex Sassuolo di mostrare le sue doti.

NUOVA OCCASIONE – Frattesi quindi sembra avere il Salisburgo nel destino. Una nuova presenza da titolare, per fare esperienza e crescere. Con la possibilità concreta di accelerare ancora il suo inserimento all’Inter. Recuperando quel piccolo intoppo dell’infortunio di qualche settimana fa. Ora è di nuovo in rampa di lancio. Con un obiettivo chiaro: il Salisburgo.