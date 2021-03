Cuadrado punta l’Inter: Â«Ora mettere pressione. Serie A come una finaleÂ»

Cuadrado punta l’Inter: «Ora mettere pressione. Serie A come una finale»

Juan Guillermo Cuadrado Juventus

Cuadrado ha parlato a Canale 5 nel post partita di Juventus-Porto, che ha eliminato i bianconeri dalla Champions League (vedi articolo). Il colombiano ritiene che ora la sua squadra debba mettere pressione all’Inter, che ha dieci punti e una partita in più in Serie A.

RIPARTE DA -10 – Juan Guillermo Cuadrado parla della corsa per il titolo con l’Inter: «Ancora c’è la lotta in campionato. Noi ci crediamo, dobbiamo lottare fino alla fine e cercare di fare più punti possibili. Dobbiamo fare tanta pressione, ancora non è finita perché mancano tanti punti alla fine. Dobbiamo entrare in campo con determinazione, giocare come se fosse una finale. Penso che siamo in grado di farlo, dobbiamo mettere pressione. Abbiamo una coppa da giocare, non è ancora tutto chiuso. Siamo stati tanti anni a vincere, magari se non vinciamo non è che cambia qualcosa».