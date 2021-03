Juventus eliminata dalla Champions League! Il Porto fa gol in dieci al 115′!

Federico Chiesa e Lorenzo Insigne in Napoli-Juventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images via OneFootball)

La Juventus è ancora una volta eliminata dalla Champions League. Il Porto perde 3-2 a Torino ai tempi supplementari, ma vale il gol di Sérgio Oliveira al 115′ che sbatte fuori i bianconeri agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo.

TEMPI REGOLAMENTARI – Ottimo primo tempo del Porto, che mette alle corde la Juventus. I lusitani, forti del 2-1 dell’andata, passano addirittura in vantaggio al 19′ del primo tempo, grazie ad un goal di Sergio Oliveira su calcio di rigore. Netto il fallo di Demiral su Taremi. La Juventus incassa il colpo ma riesce a pareggiare con Federico Chiesa ad inizio ripresa (49′). Il Porto resta anche in dieci uomini per il doppio giallo a Mehdi Taremi, che costringe i lusitani a stravolgere il piano gara. A quel punto la Juventus preme sull’acceleratore e trova la rete del 2-1 ancora con un indomabile Federico Chiesa, autore di tre goal nelle due partite degli ottavi al Porto. Il punteggio non cambia più nei regolamentari, con Cuadrado che al 93′ prende la traversa.

TEMPI SUPPLEMENTARI – Incredibile chance per Marega, che con un colpo di testa nell’area piccola manda in bocca a Szczesny. Al 115′ però l’incredibile, punizione da trenta metri di Sérgio Oliveira, sotto le gambe di Cristiano Ronaldo, e Szczesny devia il pallone sul palo con rimpallo dentro la porta. Pareggio del Porto che dura due minuti, poi su corner colpo di testa di Adrien Rabiot per il 3-2. Si arriva fino al 124′, ma non succede altro nonostante le sofferenze: Juventus a casa, la Champions League resta ancora tabù.