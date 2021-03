Torino, Linetty subito in gruppo dopo la negatività....

Torino, Linetty subito in gruppo dopo la negatività. In campo con l’Inter?

Condividi questo articolo

Torino-Inter

Linetty del Torino, come segnalato in giornata, ha superato il Coronavirus (vedi articolo). Il centrocampista polacco oggi si è allenato ed è quindi recuperato in vista della partita di domenica pomeriggio contro l’Inter.

TORINO-INTER, -5 – “Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di domenica 14 marzo contro l’Inter. Davide Nicola, dopo il riscaldamento muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e poi una partitella con campo e minutaggio ridotti. A chiudere l’allenamento odierno un programma sulla parte atletica. In gruppo Karol Linetty che ha seguito una tabella personalizzata”.

Fonte: TorinoFC.it