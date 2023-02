Costacurta: «Inter in fiducia. In Champions League favorita contro il Porto»

Costacurta parla del buon momento dell’Inter pensando anche al prossimo impegno in UEFA Champions League (vedi articolo) contro il Porto. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, ospite di “Campo Aperto Speciale” su Sky Sport 24.

FAVORITA – Alessandro Costacurta dice la sua sul momento dell’Inter, dando uno sguardo anche agli impegni in Europa. L’ex calciatore, ospite nello studio di “Campo Aperto Speciale” su Sky Sport 24, afferma: «Come vedo l’Inter in UEFA Champions League? Sta molto bene, a me adesso sta piacendo. È una squadra che ha fiducia e credo che, in questo momento, sia favorita contro il Porto. Pur essendo una squadra fastidiosa quella portoghese».