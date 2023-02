Milan, dopo tre sconfitte consecutive ritrova la vittoria (di misura) contro il Torino

Il Milan ritrova la vittoria in casa 1-0 contro il Torino dopo ben tre sconfitte consecutive (ultima su tutti nel derby contro l’Inter). Decisivo il colpo di testa di Olivier Giroud.

DOPO TRE SCONFITTE – Torna a vincere il Milan, e lo fa in casa a San Siro contro il Torino dopo l’1-0 realizzato nel secondo tempo. Partita molto equilibrata da entrambe le parti, ma ad avere la meglio è stata la squadra di Stefano Pioli che dopo due pareggi e le ultime tre sconfitte consecutive (l’ultima contro l’Inter), ritrova i tre punti in classifica. Decisiva l’incornata di testa al 62′ da parte di Olivier Giroud su cross dalla sinistra di Theo Hernandez. Con questa vittoria il Milan supera momentaneamente la Roma in classifica a quota 41 punti (-2 dall’Inter seconda).