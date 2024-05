Lukaku, Graziani non è convinto: «Calato. Ha una necessità»

Romelu Lukaku, dopo il suo comportamento (per ben due volte) nei confronti dell’Inter, si è tirato due volte la proverbiale ‘zappa sui piedi’. Tante le perplessità sul suo stato di forma e sul suo futuro con la Roma. Con lo stesso Ciccio Graziani che, a TMW Radio, non sembra essere totalmente convinto dal belga.

ZAPPA SUI PIEDI – Da Re di Milano a criticato a Roma. Con tanto di futuro incerto, visto il suo ritorno dal prestito al Chelsea e a un faraonico contratto che rende difficile un eventuale riscatto da parte del club giallorosso. Così come trovare una squadra in Europa che possa puntare su di lui. Anche perché la sua stagione non è delle più esaltanti e lo si nota anche dai pensieri degli addetti ai lavori nei suoi confronti. Come l’ex allenatore e giocatore Ciccio Graziani, che non è totalmente convinto dalle sue prestazioni.

Lukaku, problemi per l’ex Inter: il pensiero di Graziani

PROBLEMA – Romelu Lukaku continua infatti a mostrare un netto calo a livello fisico e Ciccio Graziani parla così, in particolar modo, di un problema che ha mostrato in questa stagione (e non solo): «Oggi il calcio è impostato sulla velocità, devi andare con lo scouting a trovarli, devi anche rischiare. Se hai i soldi per tenerti Lukaku o Abraham e magari sacrifichi Azmoun e prendi un giovane bravo meglio. Io su Lukaku ci punterei, ma un po’ negli ultimi tempi è calato. Non ha più la forza fisica di prima. E sono sempre più convinto che debba avere qualcuno vicino. Da solo lì davanti è sempre difficile».