Cattaneo: «Lotta Champions League affascinante! Solo due sicurezze»

Marco Cattaneo intervenuto sulle frequenze di Radio24 ha espresso la sua opinione riguardo la lotta per un posto in UEFA Champions League, dando (quasi) per sicuri Inter e ovviamente Napoli.

LOTTA – Il giornalista e presentatore di DAZN, Marco Cattaneo, ha parlato della sfida apertissima per i posti in Europa: «La lotta per la Champions League è affascinante da raccontare, ma difficile da immaginare tra tutte queste squadre, per esempio l’Atalanta è l’unica senza coppe. Oltre il Napoli, per me l’Inter ha 9/10 di qualificazione in Champions League in tasca. Dal Milan io mi aspetto che torni a una versione simile a quella di prima, bisogna vedere quando».