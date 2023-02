Caressa: «Lautaro Martinez? Serio, semplice e in crescita. Mi piace tanto!»

Fabio Caressa ha detto la sua su Lautaro Martinez. Nella puntata dedicata alle esultanze dei giocatori, il giornalista esprime il suo parere positivo verso il Toro

UN TORO CHE CRESCE − Nella sua rubrica chiamata Tier List su YouTube, Fabio Caressa parla di Lautaro Martinez: «Raramente sorride, in genere nemmeno dopo il gol. Fa sempre una faccia seria. A me però piace moltissimo. È un’esultanza moderata ma significativa. Lautaro mi piace per come esulta, mi piace anche tanto la sua semplicità in campo e mi piace per come sta crescendo in Serie A al di là della sua continuità realizzativa. Veni vidi vici».