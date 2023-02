De Grandis: «Inter, Lukaku titolare? Serve. Passi avanti ma non è Dzeko»

De Grandis parla dello stato di forma di Lukaku, paragonandolo anche a Dzeko, e della possibilità di vederlo titolare in Sampdoria-Inter. Così il giornalista, nello studio di “Campo Aperto Speciale”, su Sky Sport 24.

PASSI IN AVANTI – Stefano De Grandis parla di Romelu Lukaku (vedi articolo) e della possibilità di vederlo in campo dal 1′ in Sampdoria-Inter. Così il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione “Campo Aperto Speciale” di Sky Sport 24: «Lunedì titolare Lukaku? Se vuoi recuperarlo deve giocare per forza. Devo dire che qualche passettino in avanti c’è stato. Ad esempio, ricordo la spizzata di testa, che aveva portato al gol annullato di Lautaro Martinez, è stata sua. Piano piano torna in forma. È chiaro che lui non è Edin Dzeko. Il bosniaco è così bravo a giocare a calcio che, anche se va piano, ha una performance comunque sempre apprezzabile. Lukaku, invece, deve stare bene fisicamente perché è devastante fisicamente. Nel momento in cui fa fatica perde tanto del suo splendore».