Bologna, prima dell’Inter non solo notizie negative: Thiago Motta recupera pezzi

Il Bologna a due giorni dalla sfida con il Monza ha perso un elemento importante in attacco, vale a dire Joshua Zirkzee per infortunio rischiando di saltare anche la sfida del 26 febbraio con l’Inter (vedi QUI). Ma non solo notizie negative per la squadra allenata da Thiago Motta, che intanto recupera pezzi.

RECUPERI IMPORTANTI – “A due giorni dalla sfida con il Monza i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a tema a campo ridotto. Marko Arnautovic è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni”. A differenza dell’attaccante olandese che contro l’Inter molto probabilmente non ci sarà, l’attaccante austriaco invece sta recuperando e si candida per una maglia da titolare non solo dopodomani.

Fonte: bolognafc.it