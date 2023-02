Bologna, Thiago Motta perde un altro attaccante! Sfida con l’Inter a rischio

Il Bologna ha appena comunicato attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, l’infortunio di un giocatore in attacco. Il suo rientro in gruppo non è previsto in tempi brevi.

NUOVO INFORTUNIO – Thiago Motta perde anche Joshua Zikzee per infortunio. L’attaccante olandese – secondo le previsioni dello staff medico -, non tornerà prima di 15-20 giorni. Motivo per cui rischia di saltare anche la sfida di campionato contro l’Inter in programma domenica 26 febbraio alle 12:30. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club sulle sue condizioni: “Gli esami cui è stato sottoposto Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane“.