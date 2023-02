Fantacalcio, i consigli per la 22ª giornata di Serie A: chi schierare e chi no

Dopo il Derby vinto l’Inter deve continuare il suo cammino, affronterà la Sampdoria a Genova. Ecco i consigli al Fantacalcio di Inter-News.it, l’analisi di ogni partita, chi schierare, le scommessa e chi lasciare in panchina.

VENTIDUESIMA GIORNATA – Diversi big match in questa ventiduesima giornata di Serie A. L’Inter andrà a Genova contro la Sampdoria. In particolare ci saranno però Lazio-Atalanta, sfida per l’Europa, oltre Juventus-Fiorentina che è sempre una sorta di Derby. Questi i consigli di Inter-News.it per il vostro Fantacalcio in questa giornata.

FANTACALCIO – I CONSIGLI PER LA 22ª GIORNATA DI SERIE A

Le partite del venerdì in Serie A

MILAN-TORINO (venerdì ore 20.45)

CONSIGLIATI: Leao (M), Miranchuk (T)

SCOMMESSE: Brahim Diaz (M), Adopo (T)

SCONSIGLIATI: Kalulu (M), Djidji (T)

Le partite di sabato in Serie A

EMPOLI-SPEZIA (sabato alle 15.00)

CONSIGLIATI: Caputo (E), Shomurodov (S)

SCOMMESSE: Baldanzi (E), Agudelo (S)

SCONSIGLIATI: Akpa Akpro (E), Ferrer (S)

LECCE-ROMA (sabato ore 18.00)

CONSIGLIATI: Strefezza (L), Dybala (R)

SCOMMESSE: Hjulmand (L), Mancini (R)

SCONSIGLIATI: Gendrey (L), Cristante (R)

LAZIO-ATALANTA (sabato ore 20.45)

CONSIGLIATI: Milinkovic-Savic (L), Lookman (A)

SCOMMESSE: Felipe Anderson (L), Koopmeiners (A)

SCONSIGLIATI: Lazzari (L), Ruggeri (A)

Le partite della domenica in Serie A

UDINESE-SASSUOLO (domenica ore 12.30)

CONSIGLIATI: Beto (U), Berardi (S)

SCOMMESSE: Samardzic (U), Bajrami (S)

SCONSIGLIATI: Perez (U), Tressoldi (S)

BOLOGNA-MONZA (domenica ore 15.00)

CONSIGLIATI: Posch (B), Caprari (M)

SCOMMESSE: Orsolini (B), Izzo (M)

SCONSIGLIATI: Aebischer (B), Caldirola (M)

JUVENTUS-FIORENTINA (ore 18.00)

CONSIGLIATI: Vlahovic (J), Bonaventura (F)

SCOMMESSE: Chiesa (J), Saponara (F)

SCONSIGLIATI: Alex Sandro (J), Dodo (F)

NAPOLI-CREMONESE (domenica ore 20.45)

CONSIGLIATI: Osimhen (N), Valeri (C)

SCOMMESSE: Di Lorenzo (N), Pickel (C)

SCONSIGLIATI: Lozano (N), Carnesecchi (C)

Le partite del lunedì in Serie A

VERONA-SALERNITANA (lunedì ore 18.00)

CONSIGLIATI: Depaoli (V), Dia (S)

SCOMMESSE: Ngonge (V), Vilhena (S)

SCONSIGLIATI: Coppola (V), Bronn (S)

SAMPDORIA-INTER (lunedì ore 20.45)

CONSIGLIATI: Gabbiadini (S), Lautaro Martinez (I)

SCOMMESSE: Winks (S), Barella (I)

SCONSIGLIATI: Murru (S), Dumfries (I)

Non dimenticatevi di inserire la formazione e buona fortuna per questa ventiduesima giornata di Fantacalcio!