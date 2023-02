Paventi: «Inter, che costanza in attacco! Lukaku? Porto all’orizzonte»

Paventi ha parlato dell’Inter anche in vista del match contro la Sampdoria. Romelu Lukaku è in fase di crescita, fondamentale la sua crescita in ottica Porto

FONDAMENTALE − In collegamento su Sky Sport 24, Andrea Paventi ha detto la sua sulla gara di lunedì: «Prima della Sampdoria altri due allenamenti, gara importante da tanti punti di vista: serve continuità e soprattutto costanza dell’attacco, che va fortissimo. La novità può essere Lukaku, che ha chance di giocare dal primo minuto. Serve arrivare nella migliore condizione possibile per il prosieguo della stagione la doppia sfida col Porto. Lautaro Martinez è un giocatore che invece sta benissimo, è in uno straordinario momento di forma. Possibile Lu-La a Genova».