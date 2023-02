Lukaku-Lautaro Martinez in Sampdoria-Inter? Primo warm-up anti Porto

Lunedì sera l’Inter sfiderà la Sampdoria con l’obiettivo di difendere il secondo posto. Per i nerazzurri non sarà però un match semplice come si può pensare e per questo servirà affidarsi agli uomini migliori. Inzaghi è quindi pronto a riproporre la coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

ASSENZA − In questa stagione l’Inter ha dovuto fare quasi sempre a meno di Romelu Lukaku. Il belga è stato spesso frenato da problemi fisici che non gli hanno permesso di poter essere al top della forma fisica. Per fortuna dei nerazzurri Lautaro Martinez ha trovato in Edin Dzeko un compagno ideale, con la loro intesa che è cresciuta di partita in partita. Il bosniaco è riuscito a essere decisivo in diverse occasioni facendo così pesare di meno l’assenza del belga.

SERVE UNO STEP − Per cercare di rimanere in scia al Napoli l’Inter ha però bisogno di fare uno step in più. Step che potrebbe arrivare proprio dal ritorno in forma di Lukaku. Il belga nelle ultime giornate ha fatto vedere ottimi segnali di ripresa, i quali si sono visti soprattutto nel derby di settimana scorsa. La sua crescita di condizione potrebbe rivelarsi utile in questo finale di stagione per evitare di ripetere le brusche frenate arrivate con il Monza e con l’Empoli. Ecco perché Inzaghi starebbe pensando a un suo ritorno tra i titolari nel posticipo di lunedì sera.

Lukaku e Lautaro Martinez titolari in Sampdoria-Inter

PROVE DI CHAMPIONS − Contro la Sampdoria Inzaghi vorrebbe riproporre Romelu Lukaku in coppia con Lautaro Martinez. Il ritorno della Lu-La potrebbe essere la svolta definitiva della stagione dell’Inter che fino ad ora è stata caratterizzata da alti e bassi. Se ciò dovesse accadere già nel match di lunedì sarebbe l’inequivocabile segnale che l’allenatore piacentino vuole provare a ipotecare il secondo posto senza correre rischi inutili. Inoltre il ritorno della Lu-La contro la squadra di Stankovic potrebbe rappresentare la prova generale della formazione anti Porto. Raggiungere il Napoli sembra invece un’impresa ardua, ma se Lukaku dovesse tornare quello di due anni fa l’obiettivo potrebbe non essere così utopico. Il potenziale offensivo della Lu-La dovrebbe essere potenzialmente devastante e potrebbe spingere così i nerazzurri verso una difficilissima rimonta.