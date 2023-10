Cosmi: «Sincero su Lukaku! Simone meglio di Pippo. E all’Inter…»

Cosmi non parla direttamente di Inter ma commenta il grande ex Lukaku, atteso con la Roma a San Siro nel weekend. L’allenatore perugino, ospite di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, viene interpellato anche su Inzaghi sia da ex calciatore sia da collega in panchina

QUESTIONE DI GOL – Il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro fa notizia ma per Serse Cosmi la fa di più il suo “inatteso” inizio in maglia giallorossa: «No, devo essere sincero ma per un motivo semplice. Vedevo Lukaku in una situazione in cui doveva cambiare il volto della Roma in attacco, ma lo vedevo in questo compito con Paulo Dybala. Sinceramente pensavo che senza Dybala avesse anche lui difficoltà, invece vedo che riesce a incidere anche senza…». Parlando di centravanti, Cosmi risponde anche sul paragone tra i fratelli Inzaghi: «Non me ne voglia Pippo (si riferisce a Filippo Inzaghi, ndr), ma calcisticamente e tecnicamente Simone era più forte di lui! Ma questo lo sapeva e lo sa benissimo anche Pippo (ride, ndr). Erano due attaccanti sì ma due interpretazioni diverse. Simone lavorava molto per la squadra, sapeva tenere palla, era forte tecnicamente e non era male a livello realizzativo. Pippo viveva di gol, magari non solo ed esclusivamente perché sarebbe riduttivo ma era la sua vita. Il gol determina troppo per un attaccante. La carriera da allenatore è la conferma che fanno due lavori diversi. Da Pippo ci si aspettava di più dopo l’inizio in panchina. Ho incontrato Simone quando doveva diventare allenatore della Salernitana e poi lo è diventato della Lazio in Prima Squadra, facendo benissimo. E altrettanto bene nell’Inter, adesso». Questi i complimenti di Cosmi nei confronti di Simone Inzaghi, stimato nella doppia veste.